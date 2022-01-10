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В Алматы во время беспорядков погиб гражданин Кыргызстана Азиз Мусаев

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- Айжан Мамбеталиева
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В Алматы во время беспорядков погиб гражданин Кыргызстана, который работал в Казахстане фитнес-тренером, сообщает ИА "Кабар" со ссылкой на посла Кыргызстана в Казахстане Дастана Дюшекеева.

"Тело опознали коллеги и друзья. Сейчас Генконсульство в Алматы выясняет обстоятельства трагедии и находится на связи с родственниками погибшего", - прокомментировал посол.

Сообщается, что он погиб 6 января, когда шел домой от сестры, семья живет возле площади Республики. Его жена сообщила, что в 22 часа 30 минут возле Cofferoom Азиз помогал раненому старику, и в этот момент его застрелили, а другой прохожий был ранен.


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URL: https://www.vb.kg/412148
Теги:
Казахстан, митинг, посольство
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