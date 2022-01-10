МИД проводит работу по фактам задержания наших граждан в Казахстане

Министерство иностранных дел КР в связи с ситуацией в Казахстане по фактам задержания граждан нашей страны в Казахстане в связи с подозрениями по участию в беспорядках сообщают, что относительно задержания гражданина КР Юбурова Закира и других граждан КР в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия, в частности, казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания данных граждан и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий.

Относительно информации о задержании 38 граждан КР в Шымкенте получена информация, что задержание имело место быть в рамках проверочных мероприятий, после проведения которых они были отпущены на свободу.

По фактам гибели граждан КР в РК во время беспорядков: подтвердилась информация о гибели 7 января 2022 года в Алматы гражданина КР А.М., 1989 года рождения. Генеральным консульством КР в Алматы установлена связь с родственниками погибшего, правоохранительными органами Казахстана ведется следствие по факту его смерти; проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан КР в ходе столкновений.