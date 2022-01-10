Викрам Рузахунов: Меня никто не пытал и не заставлял оговорить себя

Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов рассказал журналистам, почему он вынужден был оговорить себя на видео. По его словам, его никто не заставлял сделать ранее сказанное им признание на камеру.

"Пыток не было. Все ссадины я получил при задержании военными. Я просто оказался жертвой обстоятельств. Оказался не в том месте и не в то время. Сокамерники сказали, если сделать такое заявление на видео, то сразу отправят в Бишкек. Поэтому решил так сказать, но все показания на видеоролике ложные", - сказал Рузахунов.

Напомним, 9 января казахстанский телеканал Qazaqstan обнародовал видео, на котором мужчина, задержанный по подозрению в прошедших недавно в стране беспорядках, признается, что "приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге".

Несмотря на то что имя задержанного не указывалось, кыргызстанцы узнали в нем популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова.

О судьбе Рузахунова переживал весь Кыргызстан. Власти пообещали сделать все для его освобождения.