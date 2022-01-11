Рахмон заявил о скоплении шести тысяч боевиков у южных границ ОДКБ

У южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности скопилось 6000 боевиков. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В целом, по данным спецслужб Таджикистана, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, в северно-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более шести тысяч боевиков", - сообщил Рахмон.

Он напомнил, что на различных встречах не раз предупреждал о наличии в странах-членах ОДКБ спящих ячеек международного экстремизма, терроризма и религиозного экстремизма. Их деятельность не прекращалась ни на один день и заключалась в продвижении радикальных идей. "В этом плане особо следует отметить активность движений "салафия" и "ваххабизм", последователи этих течений составляют костяк Исламского государства*", - сказал Рахмон.

Он заявил о необходимости совместными усилиями наладить более действенную координацию спецслужб по борьбе с организованной транснациональной преступностью, в том числе в киберпространстве.

Рахмон напомнил, что с августа прошлого года, после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан"*, в этой стране из тюрем были освобождены тысячи членов и сторонников террористических и экстремистских движений.

"Государствам-членам ОДКБ надо крайне серьезно отнестись к тому, что отдельные наши граждане, наблюдая, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры", - сказал президент Таджикистана.

Рахмон заявил, что у террористов нет родины, религии, национальности, и их надо уничтожать. Он предложил в рамках ОДКБ составить единый список террористических организаций, принять целевую межгосударственную программу по укреплению таджикско-афганской границы и создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана, где вдоль границы с Таджикистаном ежедневно идут боевые действия между самими талибами.

Источник: Фергана