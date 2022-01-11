В Октябрьском районном суде учли замечания института Омбудсмена

В Бишкеке 22 декабря минувшего года аппаратом Омбудсмена было выявлено, что в Октябрьском районном суде не созданы условия и нет лавочек для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

В тот же день (22 декабря 2021 г.) директору Судебного департамента КР было направлено письмо с просьбой организовать необходимые условия для посетителей Октябрьского районного суда и в других судах республики.

Сегодня, 10 января 2022 года, сотрудники института Омбудсмена вновь проводили мониторинг в указанном суде, где увидели, что в коридоре установлены в достаточном количестве лавочки для граждан.

Судебным департаментом и Октябрьским районным судом были учтены замечания аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР.