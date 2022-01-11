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В Московском районе торговец посудой обокрал пенсионерку

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- Наталья Крайнова
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В Московском районе Чуйской области задержан мужчина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

22 декабря 2021 года в дежурную часть ОВД Московского района поступило сообщение по факту мошенничества в отношении пожилой женщины.

С заявлением обратилась дочь пожилой женщины К.З., о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 22 декабря 2021 года примерно 12:00 часов воспользовавшись беспомощным положением престарелой Ч.М.,(1929 г.р.) под предлогом продажи кухонных принадлежностей, украли 17 тысяч сомов, после чего скрылись.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 209 (Мошенничество) УК КР.

Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по подозрению в совершении преступления был задержан П.П., (1985 г.р.) являющийся гражданином другого государства.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Московского района. Досудебное производство продолжается.

Милиционеры не исключают факт причастности подозреваемого еще к другим аналогичным преступлениям связанных с мошенничеством граждан преклонного возраста. ОВД Московского района просит граждан пострадавших от этого же мошенника, обратиться в органы внутренних дел по номерам: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312 43 01 27; дежурная часть ОВД Москоского района 0312 60 77 27 03131 5-21 31 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/412166
Теги:
ГУВД, мошенничество, Чуйская область
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