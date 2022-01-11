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Соцсети обсуждают, является ли "Мисс Кыргызстан - 2014" женой Дикого Армана

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- Назгуль Абдыразакова
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В соцсетях появилась информация, что кыргызстанская модель "Мисс Кыргызстан - 2014", "Мисс Интернет KG - 2012" Айколь Аликжанова является женой казахстанского криминального авторитета по кличке "Дикий Арман" он же Арман Джумагельдиев.

Напомним, Дикого Армана задержали во время беспорядков в Казахстане. До этого он выпустил возмутившее кыргызстанцев видеообращение, где обвинил кыргызов в мародерстве.

Выводы о том, что Аликжанова является женой Дикого Армана пользовате сделали на основании его публикации в инстаграме где он пишет что у него родилась дочь. В комментариях под этой публикацией пользователь под ником aikol_alikzhonova написала: "Аминь жаным".


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URL: https://www.vb.kg/412171
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, семья
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