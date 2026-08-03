Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 100.15 - 101.15

Омар Султанов назначен послом Кыргызстана в Великобритании

224  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе.

Согласно документу, Омар Султанов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Швейцарии, а также Постоянного представителя республики при ООН и других международных организациях в Женеве.

Одновременно Султанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Соответствующее решение принято в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460603
Теги:
МИД, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  