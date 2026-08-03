Омар Султанов назначен послом Кыргызстана в Великобритании

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе.

Согласно документу, Омар Султанов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Швейцарии, а также Постоянного представителя республики при ООН и других международных организациях в Женеве.

Одновременно Султанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Соответствующее решение принято в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.