Кыргызстан и Гонконг обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями компании Xinhua Panfeng Holdings Hong Kong Limited. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Гонконгом, а также возможности привлечения иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

Представители компании представили предложения по реализации совместных инвестиционных проектов, развитию промышленной кооперации, внедрению современных технологий и расширению взаимодействия с финансовыми институтами Гонконга.

Особое внимание участники встречи уделили перспективам сотрудничества в сферах промышленности, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, логистики и переработки сельскохозяйственной продукции.

"Национальное агентство последовательно работает над расширением международного инвестиционного сотрудничества и открыто к рассмотрению инициатив, способствующих привлечению инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов", - отметил Равшанбек Сабиров.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога и договорились о дальнейшей проработке представленных инициатив.