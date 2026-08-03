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Кыргызстан и Гонконг обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества

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Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями компании Xinhua Panfeng Holdings Hong Kong Limited. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Гонконгом, а также возможности привлечения иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

Представители компании представили предложения по реализации совместных инвестиционных проектов, развитию промышленной кооперации, внедрению современных технологий и расширению взаимодействия с финансовыми институтами Гонконга.

Особое внимание участники встречи уделили перспективам сотрудничества в сферах промышленности, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, логистики и переработки сельскохозяйственной продукции.

"Национальное агентство последовательно работает над расширением международного инвестиционного сотрудничества и открыто к рассмотрению инициатив, способствующих привлечению инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов", - отметил Равшанбек Сабиров.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога и договорились о дальнейшей проработке представленных инициатив.


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URL: https://www.vb.kg/460600
Теги:
инвестиции, Китай, сотрудничество, Кыргызстан
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