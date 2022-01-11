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В Оше возобновил работу стационар для пациентов с COVID-19

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- Наталья Крайнова
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В Оше с 10 января в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19 возобновилась работа стационара. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в 2020 году на территории Детского инфекционного стационара был построен стационар на 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией из быстровозводимых конструкций. И начиная с 2021 года все жители города Ош проходили лечение в этом стационаре.

По словам главного врача детского инфекционного стационара Бакая Акматова, последнего пациента с COVID-19 выписали около двух месяцев назад, стационар был временно законсервирован и не принимал пациентов.

"Для приема пациентов все подготовлено, имеется необходимое оборудование, лекарства, жидкий кислород проведен во все палаты, а также в достаточном количестве имеются СИЗы для медперсонала который будет принимать пациентов. Также на базе нашего стационара функционирует колл-центр "118" и мобильная бригада, которая консультирует и выезжает по обращению граждан", - отметил Бакай Акматов.

Минздрав сообщает, что за 2021 год организациями здравоохранения проведены большие работы по оказанию качественной медицинской помощи населению города Ош и Ошской области. Особое внимание уделялось и детям, как одному из приоритетных направлений в деятельности Министерства здравоохранения. Старые корпуса Детского инфекционного стационара Оша в прошлом году прошли через капитальный ремонт, где были созданы все условия для лечения детей с различными инфекционными заболеваниями, общий бюджет капитального ремонта составил более 18 миллионов сомов.

Сегодня в стационаре проходят лечение 161 ребенок. В стационаре имеется все необходимое оборудование для проведения функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ, цифровой рентген аппарат) и реагенты для проведения лабораторной диагностики.


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URL: https://www.vb.kg/412173
Теги:
Ош, COVID-19, стационар
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