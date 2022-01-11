Футболисты "Бишкектеплоэнерго" стали чемпионами любительской лиги "Байнур"

Футбольная команда коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" заняла первое место в дивизионе любительской футбольной лиги "Байнур", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Матчи длились три месяца, а команда предприятия на поле уже пятый год. Администрация предприятия от имени всего коллектива выразила благодарность футболистам. Мэрия столицы в свою очередь желает спортсменам-любителям дальнейших успехов и новых побед, - говорится в сообщении.

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Лига "Байнур" - любительский турнир по мини футболу, где можно собрать свою команду и выиграть множество ценных призов.