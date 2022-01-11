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Футболисты "Бишкектеплоэнерго" стали чемпионами любительской лиги "Байнур"

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- Алина Мамаева
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Футбольная команда коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" заняла первое место в дивизионе любительской футбольной лиги "Байнур", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Матчи длились три месяца, а команда предприятия на поле уже пятый год. Администрация предприятия от имени всего коллектива выразила благодарность футболистам. Мэрия столицы в свою очередь желает спортсменам-любителям дальнейших успехов и новых побед, - говорится в сообщении.

СПРАВКА

Лига "Байнур" - любительский турнир по мини футболу, где можно собрать свою команду и выиграть множество ценных призов.


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URL: https://www.vb.kg/412181
Теги:
Бишкектеплоэнерго, мэрия, футбол, Бишкек, Кыргызстан
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