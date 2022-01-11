КР ждет от РК справедливого расследования по задержанию иностранцев

Председатель кабмина Акылбек Жапаров вчера в ходе внеочередной сессии ОДКБ выразил надежду на то, что по каждому случаю задержания иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, будет открытое, справедливое расследование в рамках законодательства РК, об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Акылбек Жапаров отметил, что в качестве мер поддержки Кыргызстаном было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию страны граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательных результатов ПЦР-теста.

"В эти дни кыргызской стороной также организовано временное размещение граждан Казахстана, возвращающихся из Турции, Арабских Эмиратов и других государств и вынужденно прибывающих в международный аэропорт "Манас". В организованном порядке осуществляется их перевозка до кыргызско-казахстанской границы.

Отрадно отметить и тот факт, что и многие граждане Кыргызстана не остаются в стороне и с сопереживанием относятся к сложившейся ситуации, оказывая всяческую добровольную помощь.

Весь кыргызский народ глубоко сопереживает братьям казахам в эти тяжелые дни и искренне желает скорейшего урегулирования ситуации во благо народа", - сказал он.

Председатель кабмина вместе с тем подчеркнул, что в последнее время в СМИ и социальных сетях наблюдается распространение информации в отношении иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, об их причастности к погромам и беспорядкам.

"В связи с чем позвольте выразить просьбу и надежду, что по каждому подтвержденному случаю будет открытое, справедливое расследование в рамках законодательства Республики Казахстан и в строгом соответствии с нашими двусторонними и многосторонними соглашениями", - сказал Акылбек Жапаров.