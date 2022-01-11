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В Казахстане задержали почти 10 тысяч человек во время беспорядков

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- Алина Мамаева
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В Казахстане за все время беспорядков задержано 9,9 тысячи человек, сообщает МВД республики, передает Tengrinews.

В частности, пограничная служба Казахстана задержала 366 подозреваемых с участием в "антиобщественных акциях". Ведомство уточнило, что шестеро из них в ходе задержания оказали сопротивление и были ранены.

Как рассказали в пограничной службе, силовики изъяли 30 единиц оружия, 245 единиц боеприпасов, четыре бронежилета, две единицы холодного оружия, а также восемь радиостанций, 200 мобильных телефонов и 15 коробок парфюмерии.

"Также изъято 29 транспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия о порядке проведения незаконной организации митингов", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/412185
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки
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