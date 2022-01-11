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"Пришло время отдать должное народу" – Токаев про богатых казахстанцев

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- Канат Кожоев
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Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, от каких компаний, бизнесменов и богатых граждан страны будут ожидать финансовых вложений в фонд "Народу Казахстану", передает BaigeNews.kz.

Президент заявил, что на специальном сайте фонда будут публиковаться планы, бюджет, проекты. По словам Токаева, финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Кроме того, планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В фонд также направят обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учетов ставок и других монополистов.

"Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса. Благодаря первомупрезиденту Казахстана – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана, и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому Правительству предстоит определить круг компаний, и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Ожидаю активного участия от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени", - отметил Глава государства.

В заключение Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что фонд "может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости".


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URL: https://www.vb.kg/412188
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Касым-Жомарт Токаев
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