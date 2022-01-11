Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня, сообщает ТАСС.

"В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Токаев, выступая во вторник в Мажилисе (нижней палате парламента).

По словам Токаева, сплоченность общества страны методично расшатывали, Комитет нацбезопасности не разглядел угрозу.

"Сплоченность нашего общества методично расшатывали в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности", - сказал Токаев.