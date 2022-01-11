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МИД: Граждан Кыргызстана в Казахстане вывозят и консультируют

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- Светлана Лаптева
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Департамент информации МИД КР сообщает о ситуации с гражданами Кыргызстана, находящимися в условиях ЧП в Казахстане:

  1. 11 января 2022 года организовано возвращение в КР 150 граждан КР из г.Алматы, включая малолетних детей, пожилых граждан и студентов. Данные граждане на специально организованных генеральным консульством КР в г. Алматы при содействии МККК автобусах прибудут на КПП "Ак-Жол", откуда на автобусах мэрии города Бишкека будут довезены до центра города (Центральное здание МИД, бульвар Эркиндик, 57);
  2. с казахстанской стороной достигнута договоренность об освобождении из-под стражи ранее задержанных в РК граждан КР З. Юбурова, А. Хурова, А.Р. Джишанло, И. Мачо;
  3. распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что гражданин КР Б. Торогелдиев был сильно избит во время допроса правоохранительными органами города Шымкента и находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи, не соответствует действительности, сотрудники министерства поддерживают связь с Б. Торогелдиевым, он находится у себя дома в безопасности и здравии;
  4. в условиях введенных ограничений на казахстанско-кыргызской госгранице прорабатывается вопрос о получении разрешения казахстанской стороны на въезд в РК гражданки КР С.Иманходжаевой – матери погибшего в РК во время беспорядков гражданина КР А. Мусаева.

В связи с последними событиями в Республике Казахстан Министерство иностранных дел Кыргызской Республики призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.

Министерство напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера гражданам Кыргызстана необходимо поддерживать связь с генеральным консульством КР в городе Алматы по следующим номерам:

Генеральное консульство КР в Алматы

  1. +7 777 8150072, Кайрат Жакыпов
  2. +7 777 0371448, Гульзат Абдурасулова
  3. +7 777 0275596, Жаркынай Сансызбаева
  4. +7 775 4634295, Медер Сапаралиев.

Также для получения необходимых консультаций и обращений в департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в РК работает горячая линия.

Департамент консульской службы МИД КР

  1. +996 551 312 000 - номер горячей линии
  2. +996 555 007 626
  3. +996 708 52 21 37
  4. +996 707 989-895
  5. +996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане

  1. +7 (776) 124-88-33
  2. +7 777 4733009


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URL: https://www.vb.kg/412195
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Кыргызстан, МИД
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