Заслуженная артистка России Елена Проклова госпитализирована с инсультом

Заслуженная артистка РСФСР, звезда театра и кино Елена Проклова госпитализирована с инсультом. Врачи оценивают состояние актрисы, как средней тяжести. Об этом пишет starhit.ru.

Любимица публики жаловалась на плохое самочувствие: головокружение и повышенное давление. Поклонники беспокоились за судьбу Елены Игоревны и надеялись, что все обойдется. Но некоторое время назад звезда подтвердила госпитализацию.

"У меня все нормально. В настоящее время нахожусь в реанимации. Говорить не могу, извините", - сообщила она.

В последнее время Елена Проклова подверглась жесткой критике со стороны общественности. Все началось с шоу "Секрет на миллион" канала НТВ, в котором актриса рассказала о пережитом в юности насилии. Звезда не раскрыла имени мужчины, озвучив лишь его профессию - актер, причем довольно известный. Многие почему-то сразу решили, что это Олег Табаков и принялись защищать мэтра, обвиняя во всем саму Елену Проклову.