Самым богатым человеком среди криптоинвесторов стал Чанпэн Чжао

Самым богатым человеком среди криптоинвесторов стал основатель ведущей мировой блокчейн-экосистемы и криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Об этом пишет secretmag.ru.

Агентство Bloomberg оценило состояние главного богача в мире криптовалют в 96 миллиардов долларов, и поставило его на первое место в своем рейтинге.

Bloomberg впервые посчитал деньги Чжао. Однако бизнесмен может быть гораздо богаче, ведь о его личных криптоактивах мало что известно. Собственный токен его фирмы, монета Binance, выросла в 2021 году примерно на 1300 процентов.