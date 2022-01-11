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Самым богатым человеком среди криптоинвесторов стал Чанпэн Чжао

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- Анастасия Карелина
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Самым богатым человеком среди криптоинвесторов стал основатель ведущей мировой блокчейн-экосистемы и криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Об этом пишет secretmag.ru.

Агентство Bloomberg оценило состояние главного богача в мире криптовалют в 96 миллиардов долларов, и поставило его на первое место в своем рейтинге.

Bloomberg впервые посчитал деньги Чжао. Однако бизнесмен может быть гораздо богаче, ведь о его личных криптоактивах мало что известно. Собственный токен его фирмы, монета Binance, выросла в 2021 году примерно на 1300 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/412204
Теги:
экономика, в мире
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