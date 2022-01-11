Турецкий фермер купил VR-очки своим коровам и поднял надои

Турецкий фермер Иззет Коджак надел на своих коров очки виртуальной реальности и увеличил надои на 22 процента. Скотовод вдохновился экспериментом в Подмосковье, который показал: пасущиеся в виртуальной реальности животные чувствуют себя счастливее и дают больше молока. Об этом пишет The Science Times.

В VR-очках коровы видят летние зеленые пастбища, это снижает стресс и тревожность. Благодаря позитивным эмоциям животные Коджака стали давать 27 литров молока вместо 22.

Очки виртуальной реальности для коров разработали московские специалисты вместе с ветеринарами красногорской фермы в 2019 году. Аппаратура адаптирована с учетом особенностей зрения животных.

Коджак заявил, что впечатлен результатами использования VR-гарнитуры. До этого он пытался повысить надои своего стада сеансами прослушивания классической музыки.