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В Бишкеке задержали похитителя девушки

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении похищения девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сообщается, что в ГОМ-5 УВД Первомайского района с письменным заявлением обратилась гражданка Б.Ф. с просьбой принять меры в отношении малознакомого парня по имени "М.", который 8 января 2022 года примерно в 23:30 часов по улице Коенкозова угрожая ружьем ударил ее в область лица кулаком. Она попросила помощи у прохожих, но агрессор избил мужчину, который пытался ей помочь. После насильно посадив ее в автомобиль марки "Honda Fit" отвез на Ала-Арчинское водохранилище и там нанес телесные повреждения, после чего приехав в город, возле пересечения улиц Т.Молдо и Ташкентская домогался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 165 (Похищение человека) УК.

В ходе проведения расследования и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска городского отдела милиции №5 УВД Первомайского района был установлен и задержан гражданин М.М. 1986 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядки статьи 96 УПК водворен в ИВС ГУВД Бишкек, Первомайским районным судом избрана мера пресечения арест с содержанием в СИЗО-1 Бишкек сроком на два месяца.

Также при осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты двухствольное ружье, 3 патрона и нож кустарного производства, назначены необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/412207
Теги:
ГУВД, избиение, насилие, Бишкек, женщины
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