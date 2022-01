Диетолог рассказал, какие продукты помогут замедлить стерение

Американский диетолог рассказал, как замедлить старение при помощи правильного питания. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам диетолога Рональда Смита, избыток сахара ухудшает здоровье. Он говорит, для того, чтобы жизнь была долгой и здоровой, необходимо по возможности избегать нездоровой еды вроде печенья или пирожных. Также диетолог советует есть рыбу, она полезна, причем для людей старшего возраста - особенно, так как богата Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней.