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В Бишкеке хотят обезопасить дворников

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- Алина Мамаева
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Муниципальное предприятие "Тазалык" предпринимает меры по обеспечению безопасности работников городской службы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отмечено, что у дворников, грузчиков и водителей обновлена специальная одежда со светоотражающими элементами и головными уборами. В процессе решения вопрос приобретения специальной техники для санитарной очистки территории вдоль дорог.

"Сейчас для предотвращения автонаездов на дворников усилен контроль за использованием предупреждающих знаков, в дальнейшем будут закуплены дополнительные дорожные знаки – светоотражающие конусы для выставления на тех участках дорог, где проводят уборку. Совместно с УПСМ столицы проводится детальное ознакомление персонала с правилами дорожного движения, а мастера участков проводят инструктаж по технике безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение месяца в Бишкеке было совершено 3 смертельных автонаезда на сотрудников "Тазалык".


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URL: https://www.vb.kg/412212
Теги:
Бишкек
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