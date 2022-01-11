Организация тюркских государств подтвердила поддержку Казахстану

Организация тюркских государств подтвердила готовность оказать всю необходимую поддержку правительству и народу Казахстана в преодолении кризиса и выступила в поддержку реформ президента Касыма-Жомарта Токаева, направленных на улучшение благосостояния казахстанского народа, сообщает агентство "Анадолу".

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам внеочередной встречи министров иностранных дел стран - членов Организации тюркских государств по ситуации в Казахстане. Встреча прошла во вторник в режиме видеоконференции.

В заявлении выражены соболезнования в связи с гибелью людей в ходе недавних событий в Казахстане и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Участники внеочередного заявления подтвердили решительную поддержку и солидарность с Казахстаном и братским казахстанским народом и сделали особый акцент на значимости мира и стабильности в центральноазиатской стране.

Главы МИД осудили насильственные и деструктивные действия, подвергающие опасности человеческие жизни и нарушающие общественный порядок, и подчеркнули уверенность в том, что власти Казахстана способны оперативно нормализировать ситуацию в стране.

В заявлении также отмечается важность соблюдения основных норм и принципов международного права и выражается поддержка казахстанскому правительству в борьбе с террористами, радикалами, экстремистами и преступниками, нацелившимися на подрыв конституционного порядка в стране.

"Организация подтверждает готовность оказать всю необходимую поддержку правительству и народу Казахстана в преодолении сложившегося кризиса", - подчеркивается в заявлении со ссылкой на концепцию Организации на 2040 год.

Согласно заявлению, достигнута договоренность продолжать тесное сотрудничество и консультации по данному вопросу.