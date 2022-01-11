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Обращение президента по случаю председательствования КР в органах ЕАЭС

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- Алина Мамаева
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Президент, председатель Высшего Евразийского экономического совета Садыр Жапаров сделал обращение к главам государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с началом председательствования Кыргызстана в органах ЕАЭС в 2022 году.

Приводим текст обращения главы государства:

"Кыргызская Республика с 1 января 2022 года приняла председательство в органах Евразийского экономического союза.

В предыдущие годы мы стали свидетелями беспрецедентных по своему масштабу глобальных изменений, в том числе пандемии коронавирусной инфекции, которые нанесли ощутимый ущерб всем странам мира, оказывая колоссальное влияние на общественно-экономическую ситуацию в каждой стране.

Несмотря на данные обстоятельства, включающие также и климатические изменения и антропогенное воздействие на окружающую среду, напрямую влияющие на экономическую стабильность и безопасность, за прошедшие семь лет Евразийский экономический союз доказал свою жизнеспособность и состоятельность, а его государства-участники неоднократно подтверждали приверженность принципам и целям Союза.

Зависимость экономической стабильности от существующих сегодня глобальных и региональных вызовов и угроз, от волатильности на рынках ресурсов требует принятия согласованных эффективных экономических решений и имплементации действенных механизмов долгосрочного характера для сдерживания влияния негативных факторов на экономики государств Союза.

В целях выхода нашей интеграции на долгосрочные темпы устойчивого развития в год своего председательствования Кыргызская Республика предлагает сконцентрироваться на следующих направлениях.

Прежде всего – это достижение целей, заложенных в Стратегических направлениях развития экономической интеграции до 2025 года. В данном ключе необходимо продолжить тесное взаимодействие всех государств-членов Союза, а также работу каждого органа Евразийского экономического союза по реализации Стратегии.

Важно обеспечить принцип "четырех свобод", закрепленный в нашем Договоре. Работа в этом направлении должна быть продолжена бескомпромиссно и не носить избирательный характер.

Нам нужно выработать и внедрить эффективные меры и механизмы для оперативного устранения барьеров и противодействия их повторному возникновению.

Для достижения результатов по данному вопросу следует придать соответствующий статус судебной ветви Евразийского экономического союза и наделить дополнительными полномочиями Коллегию Комиссии.

Для повышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной турбулентности и волатильности, корректировки инфляционного влияния на экономики государств-членов, вызванного внешними факторами, необходимо наращивать сотрудничество в промышленной и агропромышленной сферах.

В связи с чем нам нужно разработать совместные программы и проекты, предусматривающие локализацию производственных мощностей в государствах-членах, усиление промышленной кооперации, в том числе внедрение в них информационных, инновационных и "зеленых" технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности наших экономик.

Наряду с этим необходимо разработать систему прогнозирования пространственного развития и реализации совместных проектов по импортозамещению, инфраструктурных проектов с использованием наилучших научно-технических и инновационных разработок, вовлечением в этот процесс финансовых институтов развития и научного потенциала государств-членов Союза.

Весьма актуальной на сегодняшний день остается проблема обеспечения продовольственной безопасности в государствах-членах Союза. В данном ключе целесообразно проводить согласованную агропромышленную политику для сдерживания ценовых шоков и обеспечения сбалансированности производства сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, развитие прямых деловых контактов между производителями и потребителями товаров внутри Союза, создание товаропроводящих систем и логистической инфраструктуры позволили бы существенно снизить манипулирование ценами, в том числе и на основные группы товаров первой необходимости.

Текущая ситуация, связанная с пандемией, и внешнее экономическое давление на отдельные государства-члены требуют от Союза обеспечения более интенсивного и тесного взаимодействия для формирования системы целевого содействия экономическому развитию государств-членов.

Необходимо определить критерии и принципы поддержки национальных экономик государств-членов и инструменты для обеспечения такой поддержки с целью инклюзивного развития и сближения темпов экономического роста наших стран. Все это должно быть реализовано в сроки, определенные Стратегическими направлениями, для нивелирования давления на социально-экономическую ситуацию в наших государствах.

Стратегия евразийской экономической интеграции до 2025 года включает в себя создание и развитие транспортной инфраструктуры на территории государств-членов в направлении "Восток-Запад" и "Север-Юг", в том числе в рамках сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс – Один путь".

Предлагаем создать пул инфраструктурных проектов, которые окажут положительное воздействие на экономики государств-членов и всего Союза в целом, а также заложить механизм их реализации.

В качестве примера видится целесообразным продвижение и дальнейшая реализация весьма важного проекта по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

В 2022 году Союзу целесообразно сконцентрироваться на выработке скоординированных мер реагирования на вызовы изменения климата и сближении подходов государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, нацеленных на защиту окружающей среды и создание благоприятных условий для экономического роста, повышения конкурентоспособности экономик государств-членов и Союза в целом.

Развитие Евразийского экономического союза неразрывно связано с благополучием граждан государств-членов Союза, которые осуществляют трудовую деятельность и должны иметь полноценные условия жизни вне зависимости от того, в каком государстве Союза они работают.

В данном ключе важно уделить внимание в этом году разрешению вопроса в области оказания социального обеспечения, включающего медицинскую помощь трудящимся государств-членов и членам их семей в государстве трудоустройства на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.

Развитие международного сотрудничества во всех его форматах является приоритетным направлением деятельности Союза.

В этом контексте важно развивать как диалоговый формат сотрудничества, так и торгово-экономические отношения с третьими странами путем подписания торговых соглашений с целью выхода на новые перспективные рынки, включающие страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, Северной Африки, а также Латиноамериканского континента.

Предлагаю также усилить взаимодействие между рабочими органами ЕАЭС и СНГ по вопросам сопряжения правовой базы СНГ и права ЕАЭС в целях повышения интеграционного потенциала двух объединений.

Важно акцентировать внимание на том, что расширение географии сотрудничества должно охватывать интересы всего Евразийского экономического союза в целом с учетом позиционирования Союза как одного из центров формирования Большого Евразийского партнерства и специфики экономики каждого его государства-члена.

Назрела необходимость наращивания потенциала Комиссии в направлении системного распространения идей интеграции, стимулировании институционального проникновения смыслов Евразийской интеграции в межстрановое, межведомственное, межотраслевое функционирование и взаимодействие, широкомасштабного распространения Евразийской идеологии в массовое сознание, включая сознание нашего молодого поколения.

В этих целях предлагаем основать и ежегодно проводить Молодежный форум ЕАЭС.

В 2022 году исполняется 10 лет с начала работы Евразийской экономической комиссии. Это знаковое событие, которое должно стать толчком для распространения идей Союза и его популяризации в обществе с максимальной эффективностью.

В этой связи предлагается провести масштабные информационные кампании и мероприятия во всех государствах-членах.

Кыргызская Республика, сохраняя приверженность идеям, целям и принципам Союза, приложит все усилия для реализации эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами.

Выражаю надежду на поддержку наших инициатив, а также уверенность в том, что при сотрудничестве и совместном взаимодействии государств-членов ЕАЭС будут реализованы обозначенные цели и задачи для укрепления потенциала Союза и дальнейшего развития нашего интеграционного объединения".


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URL: https://www.vb.kg/412215
Теги:
президент, ЕАЭС, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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