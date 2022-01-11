Дикий Арман арестован на два месяца

Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, санкцией суда Нур-Султана арестован на два месяца, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

О задержании Джумагельдиева стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из пяти человек задержали в Алматы в ходе спецоперации. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.