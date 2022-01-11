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Дикий Арман арестован на два месяца

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- Айжан Мамбеталиева
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Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, санкцией суда Нур-Султана арестован на два месяца, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

О задержании Джумагельдиева стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из пяти человек задержали в Алматы в ходе спецоперации. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.


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URL: https://www.vb.kg/412217
Теги:
Казахстан, митинг, оружие
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