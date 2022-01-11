ИП с января будут представлять налоговую отчетность в электронном виде

Индивидуальные предприниматели с января будут представлять налоговую отчетность в электронном виде, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Индивидуальные предприниматели с января 2022 года переходят на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа через "личный кабинет" Salyk.kg.

В связи с этим Государственная налоговая служба при Министерстве финансов призывает индивидуальных предпринимателей получить доступ к "личному кабинету" Salyk.kg для представления отчетов.

Более подробную информацию можно получить по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.