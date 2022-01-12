Новый премьер-министр Казахстана обещает 5-процентный экономический рост

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник своим указом назначил Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее нижняя палата парламента одобрила его кандидатуру. Трансляцию заседания вел телеканал "Хабар-24". Токаев, выступая в Мажилисе в режиме видеосвязи, предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Смаилова на должность главы правительства.

Смаилову 49 лет, он занимает должность первого заместителя премьер-министра Казахстана с мая 2020 года. До этого был первым заместителем премьер-министра - министром финансов, в разные годы занимал должности министра финансов, помощника президента Казахстана.

Новый премьер-министр рассказал, какие задачи стоят перед правительством Казахстана. Сообщает агентство informburo.kz

По его словам, поручения главы государства по стабилизации социально-экономической ситуации в стране и по улучшению жизни населения станут приоритетными задачами для правительства.

В настоящее время правительство проводит работу по реализации посланий, начатых реформ и поручений президента, стратегических и программных документов.

"Одной из важнейших задач является реализация эффективной макроэкономической политики, постепенное снижение инфляции, подверженной влиянию глобальных изменений и обеспечение макроэкономической стабильности. Будет проведена соответствующая работа по доведению экономического роста до уровня 5% в ближайшее время", – добавил Алихан Смаилов.