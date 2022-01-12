Планируется создание кыргызско-эмиратского делового совета

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах Абдилатиф Жумабаев встретился с председателем правления федерации торгово-промышленных палат Объединенных Арабских Эмиратов, председателем Торгово-промышленной палаты Абу-Даби Абдулахом Мохамедом Аль Мазруэем. На встрече также приняла участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Э.Батаева. Об этом

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, рассмотрены вопросы по реализации подписанного Меморандума о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Федерацией Торгово-промышленных палат Объединенных Арабских Эмиратов о создании Кыргызско-Эмиратского Делового Совета. Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по организации взаимных визитов с участием деловых кругов двух государств.