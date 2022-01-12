МИД КР предложил провести совет аксакалов тюркских государств по Казахстану

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев вчера принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (далее – ОТГ) по ситуации в Республике Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии состоялась по инициативе турецкой стороны, в настоящее время председательствующей в Организации тюркских государств.

В рамках заседания стороны выразили глубокие соболезнования казахстанской стороне в связи с человеческими жертвами в ходе столкновений и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Особый акцент сделан на том, что Казахстан, братское тюркское государство, один из основателей Организации тюркских государств и главная цель настоящего заседания проявление солидарности с казахстанской стороной.

Министр иностранных дел КР в своем выступлении заявил, что Кыргызстан с первых дней 2022 года внимательно и с тревогой следит за последними событиями в соседнем Казахстане. КР выступает против терроризма во всех его формах и проявлениях, искренне заинтересована в нормализации ситуации и установлении мира и порядка в РК.

Казакбаев отметил, что в связи с обращением казахстанской стороны, Кыргызстан направил в Казахстан ограниченный контингент Вооруженных Сил Кыргызстана в количестве 150 человек опытных офицеров и военнослужащих контрактной службы, а также ряд единиц бронетанковой и автомобильной техники, с мандатом участия в миротворческой операции, исключительно для охраны стратегических объектов.

Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства КР подчеркнул о необходимости дальнейшего тесного сотрудничества между министерствами внутренних дел и другими компетентными органами государств-членов ОТГ по фактам правонарушений, совершенных иностранными гражданами в ходе последних событий в Казахстане. Выразил надежду, что по каждому случаю будет открытое, справедливое расследование, в рамках законодательства Казахстана, в строгом соответствии с соответствующими двусторонними и многосторонними соглашениями.

Министр иностранных дел КР заявил о необходимости своевременного информирования дипломатических представительств иностранных государств о задержаниях их граждан в соответствии с требованиями международных и двусторонних документов в сфере консульских сношений, а также предложил проводить совместные с компетентными органами соответствующих стран расследования по фактам участия в беспорядках иностранных граждан.

Также глава внешнеполитического ведомства КР отметил важность сохранения устойчивого экономического развития региона, чтобы предприниматели, бизнес и межбанковские связи не страдали от текущей ситуации. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность организации в ближайшее время в Казахстане заседания Совета аксакалов Организации тюркских государств.

Руслан Казакбаев подчеркнул о том, что весь кыргызский народ глубоко сопереживает братьям казахам в эти тяжелые дни и желает скорейшего урегулирования ситуации во благо народа. Выразил удовлетворение тем, что многие граждане Кыргызстана, причем не только в стране, но и зарубежом, исходя из издревле сложившихся родственных связей между нашими народами, чутко относятся к положению и не остаются в стороне. Проинформировал участников заседания о том, что кыргызстанцы принимают казахских братьев в аэропорту г.Бишкек и доставляют на границу в качестве автоволонтеров.

Все государства-члены и государства-наблюдатели ОТГ выразили готовность оказать казахстанской стороне всестороннюю помощь, в случае необходимости и обращения казахстанской стороны.

В завершение, министры иностранных дел государств-членов ОТГ приняли Совместное заявление по ситуации в Казахстане.