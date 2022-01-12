Мэрия столицы выделила автобусы для вывоза кыргызстанцев с КПП "Ак-Жол"

Бишкекские муниципальные автобусы вчера, 11 января, выехали на государственную границу с Казахстаном. Они доставили с КПП "Ак-Жол" до центра Бишкека граждан Кыргызстана, эвакуированных из Казахстана. Всего прибыло 150 человек. Как сообщает пресс-служба мэрии, это было сделано по поручению мэра столицы Айбека Джунушалиева.

Отмечается, что многих прибывших на границе встречали родные, остальные же по мере прибытия оперативно доставлены до города муниципальным транспортом.

Работу по эвакуации граждан Кыргызстана из соседней республики проводит Министерство иностранных дел КР.