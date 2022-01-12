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В Москве первый человек получил "паспорт негражданина"

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В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.

Закон о таких документах в феврале 2021 года подписал Владимир Путин. Удостоверение выдается на десять лет и позволяет работать без оформления разрешений.

"Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" - временное удостоверение личности, - стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать", - рассказала Меркачева.

По словам самого мужчины, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил.

"Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", - привела правозащитница слова Хакимджанова.

Она уточнила, что мужчину поместили не в камеру, а в комнату временного проживания.

"Огорчается лишь тому, что телевизора нет, но читает книги. А читать и писать он научился в СИЗО "Бутырка". Кроме того, руководство центра подарило ему кнопочный телефон, чтобы он мог найти родственников и знакомых, которые бы его приютили", - рассказала Меркачева.

Она добавила, что последний раз Хакимджанова задержали не за преступление, а потому что полиция не смогла идентифицировать его личность. Тогда и выяснилось, что мужчина не является гражданином ни одного государства. Кроме того, Хакимджанов попросил помочь ему найти работу.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/412237
Теги:
гражданство, Москва
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