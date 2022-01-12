Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале

Беспилотные такси начнут работать в Москве в феврале. Об этом сообщают "Ведомости".

По данным источника, беспилотные автомобили с водителем-испытателем в салоне смогут курсировать на 18 улицах Москвы. При этом отмечается, что на территории Сколково и Иннополиса можно будет эксплуатировать полностью беспилотные такси, а в других районах присутствие инженера будет обязательным. Человек будет контролировать обстановку и подключаться к управлению в случае необходимости.

Заказать беспилотное такси можно будет через приложение одного из агрегаторов. На старте проекта автомобили будут курсировать между заранее определенными точками посадки и высадки в Ясенево. Цена поездки на таком транспорте сопоставима со стоимостью трансфера на обычном такси.

Следить за экспериментом будет МВД, Ространснадзором и региональные власти. В пресс-службе департамента транспорта Москвы отметили, что данные о поездках такси-беспилотников будут передаваться в Региональную навигационно-информационную систему, куда поступает вся информация о наземном городском пассажирском транспорте.