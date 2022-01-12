Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

В Бишкеке для расследования гибели мужчины в лифте создана комиссия

210  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке создана межведомственная комиссия по расследованию гибели мужчины в лифте многоэтажного дома в микрорайоне "Улан-1".

Как сообщает пресс-служба мэрии, вчера, 11 января, на место происшествия направились руководители муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" и представитель государственной экологической инспекции по промышленной безопасности при Министерстве энергетики КР.

До их приезда лифтер-оператор, согласно инструкции, обесточила лифт и вызвала электромеханика для эвакуации пострадавшего.

"Теперь, согласно порядку расследования несчастных случаев, мэрией столицы создана межведомственная комиссия, куда вошли представители муниципального предприятия "Бишкекгорлифт", Октябрьского акимиата, государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при Министерстве энергетики и промышленности КР и РОВД", - говорится в сообщении мэрии.

Комиссия проведет обследование места происшествия и с учетом судмедэкспертизы подготовит экспертное заключение.

Также расследованием случившегося займутся правоохранительные органы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412239
Теги:
лифт, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  