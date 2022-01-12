В Бишкеке для расследования гибели мужчины в лифте создана комиссия

В Бишкеке создана межведомственная комиссия по расследованию гибели мужчины в лифте многоэтажного дома в микрорайоне "Улан-1".

Как сообщает пресс-служба мэрии, вчера, 11 января, на место происшествия направились руководители муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" и представитель государственной экологической инспекции по промышленной безопасности при Министерстве энергетики КР.

До их приезда лифтер-оператор, согласно инструкции, обесточила лифт и вызвала электромеханика для эвакуации пострадавшего.

"Теперь, согласно порядку расследования несчастных случаев, мэрией столицы создана межведомственная комиссия, куда вошли представители муниципального предприятия "Бишкекгорлифт", Октябрьского акимиата, государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при Министерстве энергетики и промышленности КР и РОВД", - говорится в сообщении мэрии.

Комиссия проведет обследование места происшествия и с учетом судмедэкспертизы подготовит экспертное заключение.

Также расследованием случившегося займутся правоохранительные органы.