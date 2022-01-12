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Почему молчит Нурсултан Назарбаев?

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Нурсултан Назарбаев завершил политическую карьеру по-шекспировски, как король Лир. Жил и работал по-королевски: поднял новую независимую страну, построил города, заводы, школы, дороги.

Обогатил все свое окружение, да и народ жил получше, чем в соседних странах. Передал власть ученику, только собирался на старости лет почить на лаврах, а тут дворцовые интриги достали народ, который, мгновенно отложив в сторону все былые заслуги, стали кричать: "шал, кет".

В итоге казахский король Лир оказался один, без власти и всеобщей народной любви. Этот шок и породил безмолвие некогда сильного, волевого Нураке. Безмерная вселенская обида заполнила сердце экс-президента. Крики молодёжи "Шал, кет, шал, кет!" несмолкаемым эхом вновь и вновь ранит сердце старого льва. Он пришел к власти на руках народа, а ушел от рук народа.

Сколько бы добра ни творил при жизни правитель, искренняя благодарность приходит только после смерти.

Автор: Бакыт Бакетаев


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URL: https://www.vb.kg/412246
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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