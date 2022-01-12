В Оше обнаружили замаскированные в куче песка 5 кг гашиша

В Оше сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР обнаружили замаскированные в куче песка 5 кг гашиша, афганского происхождения. Сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что сотрудниками СБНОН МВД КР по г.Ош и Ошской области в рамках досудебного производства пресечен канал поступления наркотиков афганского происхождения.

На трассе Баткен - Исфана остановлена автомашина марки "Дэу-Нексия", под управлением гр. К.Э. В ходе осмотра автомобиля, на заднем сиденье обнаружены два брикета наркотического средства гашиш (чарс) афганского происхождения, общим весом 2 кг.

В тот же день, в связи с тем, что имелись опасения, что подлежащие изъятию вещественные доказательства, представляющие значение для данного дела, из-за промедления могут быть уничтожены, проведен неотложный обыск. По месту проживания гр. К.Э., в Лейлеском районе с. Арка-2, во дворе дома с явными признаками конспирации, в куче песка обнаружено и изъято 3 брикета наркотического средства "гашиш".

Общий вес изъятого афганского гашиша (чарс) составил 5 кг. Задержанные гр. К.Э. водворены в СИЗО№ 5 г.Ош.

В настоящее время проводятся специальные, следственные действия по установлению лиц причастных к этому наркопреступлению.