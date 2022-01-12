Мэрия Бишкека обещает новую школу к апрелю

В Бишкеке в жилом массиве "Арча-Бешик" строится новая общеобразовательная школа на 500 ученических мест. Как сообщает пресс-служба мэрии, это строительство ведется в рамках кредитного соглашения между Саудовской Аравией и Кыргызстаном.

Школу начали строить в январе 2020 года. По поручению мэра столицы Айбека Джунушалиева глава Ленинского района Русланбек Тагаев побывал в школе и ознакомился с ходом работ.

Уже построено двухэтажное здание и проложены наружные инженерные сети. В процессе внутренние и наружные отделочные работы.

Строят учреждение подрядные организации – ОсОО "Бийик" и ОсОО "Эйти Эмпайре".

Ввод в эксплуатацию здания запланирован на апрель 2022 года.

Отмечается, в жилом массиве функционируют две школы: №79 и №93, переполненность которых составляет 220 и 160 процентов