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Молодежь приглашают поделиться фотовзглядом экопроблем в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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Молодых кыргызстанцев приглашают выставить свои фото на премию Всемирной организации интеллектуальной собственности в области фотографии для молодежи коренных народов и местных общин.

Премия направлена на популяризацию творчества молодежи коренных народов и местных общин, а также повысить их осведомленность о том, как авторское право может быть использовано для защиты их творчества, выраженное в фотографиях.

Тема премии ВОИС в области фотографии на этот раз: "Изменение климата и действия в области климата: мать-земля через наши объективы."

Участие в конкурсе экофотографий призвано побудить молодежь коренных народов и местных общин выразить свое мнение по этому вопросу, имеющему огромное глобальное значение.

Победители получат различные награды, включая фотооборудование и соответствующие лицензии на программное обеспечение общей стоимостью до:

  1. 3500 долларов (1-е место)
  2. 2500 долларов (2-е место)
  3. 1500 долларов (3-е место)

Другие награды будут включать обучение и наставничество, связанные с фотографией, через наших партнеров.

Крайний срок подачи заявок - 22 января 2022 года.

Для получения более подробной информации зайдите: https://www.wipo.int/tk/ru/youth_prize.html

По словам главного специалиста отдела регистрации и распределения Кыргызпатента Джыпары Садыковой, фотографии должны показать следующее:

как изменение климата влияет на ваши общины, биоразнообразие и окружающую среду (землю, воздух, воду, растительный и животный мир и т. д.); и/или

практики, в том числе основанные на традиционных знаниях и знаниях коренных народов, или меры по борьбе с изменением климата, с помощью которых ваша община адаптируется к воздействию изменения климата или смягчает его.

Для подачи заявки важно соблюсти следующий алгоритм действий:

1. Сделайте фотографию на тему "Изменение климата и борьба с изменениями: родная земля нашими глазами", сопроводив ее кратким описанием или коротким видео о том, как эта фотография связана с указанной темой и как она отражает ваши чувства по этому поводу. Представленные фотографии должны соответствовать требованиям к формату, которые содержатся в правилах Фотопремии ВОИС.

2. Укажите название фотографии и кратко расскажите о себе и том коренном народе или местной общине, к которой вы принадлежите; также расскажите о том, как вы участвуете в жизни своей общины. Эти материалы могут быть подготовлены на английском, арабском, испанском, китайском, португальском, русском или французском языке.

Объявление финалистов: 22 марта 2022 г.

Объявление победителей: 22 апреля 2022 г.

Подайте заявку не позднее 16:00 (по Женевскому времени) 22 января 2022 г. с помощью онлайновой платформы.

Участие осуществляется бесплатно. Подавая заявку на фотопремию ВОИС, участник соглашается с правилами фотопремии ВОИСPDF, title goes here.

Награды

Имена финалистов и победителей будут размещены на веб-сайте ВОИС.

Победители получат различные награды, в том числе фотооборудование и лицензии на соответствующее программное обеспечение общей стоимостью до 3,5 тыс. долл. США (1-е место), 2,5 тыс. долл. США (2-е место) и 1,5 тыс. долл. США (3-е место), а также возможность обучения и наставничества в области фотосъемки под руководством наших партнеров.

Участники сохраняют авторские права на представленные материалы. Однако они предоставляют ВОИС право использовать эти материалы в течение не более двух лет после объявления победителей исключительно в связи с работой организации в области образования, информирования и укрепления потенциала и соответствующей коммуникационной деятельностью, при условии полного указания владельцев авторских прав.

Процесс судейства

ВОИС назначит внешнее жюри, состоящее из пяти судей, которые составят список финалистов, а затем выберут победителей. Судьями станут признанные на международном уровне фотографы из числа коренных народов и другие лица, обладающие экспертными знаниями в области изменения климата и/или сохранения биоразнообразия.

Фотографии будут оцениваться по таким параметрам, как соответствие теме, раскрытие темы, общее впечатление, оригинальность, творческий подход, художественное выражение, индивидуальность, визуальная привлекательность и др. Также будут учитываться краткое описание или небольшие видеоролики, сопровождающие фотографии.

При оценке фотографий не будут учитываться опыт и технические возможности, то есть не будет приниматься во внимание профессиональный опыт или образование участников, а также использование ими профессионального или специального оборудования.

Вопросы

Вопросы, касающиеся фотопремии ВОИС, следует направлять по адресу: grtkf@wipo.int.

Более подробная информация приводится в правилах фотопремии ВОИС. В случае каких-либо сомнений приоритет имеют правила фотопремии ВОИС.

Более подробно с условиями можно ознакомиться: здесь.


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URL: https://www.vb.kg/412256
Теги:
экология
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