В Жогорку Кенеше одобрен проект структуры парламента

В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 12 января, депутаты рассматривают вопрос о структуре парламента, сообщает пресс-служба ЖК.

Для обсуждения проекта структуры парламента Жогорку Кенеш перешел в режим комитета всего Жогорку Кенеша, который прошел под председательством депутата Бакыта Торобаева.

Итоги работы специальной рабочей комиссии по определению структуры Жогорку Кенеша представил депутат Султанбай Айжигитов. По его словам, комиссия рассмотрела два варианта структуры парламента.

"Поддержан вариант, в котором предлагаются 3 заместителя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и 8 профильных комитетов",- добавил Айжигитов.

Комиссия предлагает 8 профильных комитетов:

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша; Комитет по международным делам, обороне и безопасности; Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию; Комитет по социальной политике; Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике; Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству; Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике; Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В ходе обсуждения депутаты обозначили, что в названия профильных комитетов необходимо внести уточнения. Депутат Адахан Мадумаров отметил, что комитеты должны быть образованы с учетом обращений населения. По его словам, больше всего население обращается по вопросам в сфере аграрного сектора, судебной системы и миграции. Ряд депутатов предложили оставить два заместителя вместо трех. В частности, такое мнение высказали депутаты Жаныбек Абиров, Мирлан Самыйкожо, Омурбек Бакиров, Акылбек Тумонбаев. Депутат Равшан Сабиров отметил, что комиссия приняла согласованный вариант структуры парламента. Депутат Надира Нарматова поддержала вариант структуры парламента с тремя заместителями торага. Депутат Айбек Маткеримов считает, что особое внимание необходимо обратить на решение социальных проблем.

По итогам обсуждения комитет всего Жогорку Кенеша одобрил проект структуры парламента.