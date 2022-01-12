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РУз в этом году начнет строительство 10 солнечных и ветряных электростанций

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Узбекистан в этом году планирует подписать контракты на строительство 10 солнечных и ветряных электростанций, сообщают СМИ со ссылкой на Минэнерго.

В частности, планируется подписать проектные соглашения на строительство восьми солнечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 1900 МВт в Бухарской, Наманганской, Хорезмской, Кашкадарьинской, Ферганской и других областях, а также двух ветряных электростанций общей мощностью 1700 МВт в Каракалпакстане.

Общая мощность новых объектов составит 3600 МВт.

При этом в 2023 году четыре солнечные электростанции общей мощностью 1097 МВт в Самаркандской, Джизакской, Навоийской и Сурхандарьинской областях и четыре ветряные общей мощностью 1600 МВт в Каракалпакстане, Бухарской и Навоийской областях уже начнут производить электроэнергию.

Напомним, что за последние три года Узбекистан подписал 10 договоров на строительство солнечных и ветряных электростанций.

Так, в августе 2021 года в Карманинском районе Навоийской области была введена в эксплуатацию первая в стране промышленная солнечная электростанция мощностью 100 МВт.

На первый квартал этого года запланирован запуск второй крупной станции мощностью 100 МВт в Нурабадском районе Самаркандской области.


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URL: https://www.vb.kg/412263
Теги:
Узбекистан
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