Министр обороны талибов пригрозил Узбекистану и Таджикистану

Министр обороны в правительстве, сформированном "Талибаном"*, мулла Мохаммад Якуб заявил, что военные вертолеты, которые были угнаны в августе прошлого года летчиками афганских военно-воздушных сил (ВВС) в Узбекистан и Таджикистан, должны быть возвращены. В противном случае это будет иметь "последствия" для двух центральноазиатских республик, пригрозил мулла Якуб. Соответствующее заявление министр обороны талибов сделал 11 января, сообщает телеканал TOLOnews.

"Наша авиатехника, которая находится в Таджикистане или Узбекистане, должна быть возвращена. Мы не позволим оставаться ей за границей или быть использованной другими странами", - сказал Якуб.

По данным Минобороны талибов, в августе прошлого года после свержения прежнего правительства Афганистана летчики афганских ВВС угнали в Узбекистан и Таджикистан более 40 вертолетов. Причем три вертолета были использованы бывшим афганским президентом Ашрафом Гани и его окружением, чтобы добраться из Кабула в Узбекистан.

Как указывает TOLOnews, ВВС свергнутого афганского правительства имели 164 военных самолета и вертолета, а сейчас в Афганистане осталось только 81. Остальные, как утверждают талибы, были угнаны из Афганистана "в различные страны".

С осени прошлого года талибы, захватившие власть в Кабуле в августе, пытаются вернуть авиатехнику бывших афганских ВВС, на которой военнослужащие прежнего правительства бежали в соседние страны.

По данным медиа, в Узбекистане и Таджикистане оказались штурмовики A-29 Super Tucano, вертолеты UH-60 Black Hawk, MD-530 и Ми-17. Как указал в своем отчете 30 октября генеральный инспектор по восстановлению Афганистана, в постсоветских республиках оказалась четверть всех военных самолетов бывших афганских ВВС.

В декабре талибы заявили, что смогли вернуть несколько самолетов и вертолетов, угнанных в соседние страны. Они, правда, не уточнили, какая именно страны передала эту авиатехнику.

Кроме того, талибы многократно обращались к афганским военным летчикам, покинувшим страну, чтобы они вернулись и начали служить в создаваемых радикальным движением военно-воздушных силах. У "Талибана", который 20 лет вел партизанскую и террористическую войну против правительства и иностранных войск, критически не хватает специалистов в сфере авиации.

Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, как вертолет MD-530, который пытались использовать талибы, потерпел крушение в южной провинции Кандагар.

Отметим, что в первый период правления талибов в Афганистане, с 1996 по 2001 год, у них имелись собственные ВВС. Благодаря наличию боевых самолетов им удалось, например, в августе 1995 года посадить на своей территории транспортный самолет Ил-76 российской компании "Аэростан", перевозивший оружие для антиталибских сил сопротивления. Истребитель МиГ-21 талибов вынудил российский транспортный самолет совершить посадку в подконтрольном радикальному движению городе Кандагаре. После 378 дней плена экипажу удалось захватить свой Ил-76 и вылететь за пределы Афганистана.

Источник: Фергана