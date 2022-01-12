В Жогорку Кенеш по Свердловскому округу пропустят только женщину

Наиболее вероятным победителем по Свердловскому избирательному округу на повторных выборах депутатов ЖК станет женщина. Об этом vb.kg сообщил собственный источник в администрации президента.

По его словам, для этого будет сделано все возможное.

"В администрации хотят как-то смягчить ситуацию с гендерной квотой, и поэтому там решили, что обязательно должна пройти женщина", - рассказал источник.

Напомним, повторные выборы в Жогорку Кенеш КР по Первомайскому и Свердловскому одномандатным избирательным округам пройдут 27 февраля 2022 года.

По данным на 12 января, в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили уведомления от 23 кандидатов о намерении участвовать в повторных выборах.

В Свердловском избирательном округе № 29 в списке кандидатов четыре женщины: Гуля Алмамбетова, Назгуль Жолдошова, Ирина Карамушкина, Элнура Алканова.