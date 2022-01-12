Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

В Жогорку Кенеш по Свердловскому округу пропустят только женщину

498  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наиболее вероятным победителем по Свердловскому избирательному округу на повторных выборах депутатов ЖК станет женщина. Об этом vb.kg сообщил собственный источник в администрации президента.

По его словам, для этого будет сделано все возможное.

"В администрации хотят как-то смягчить ситуацию с гендерной квотой, и поэтому там решили, что обязательно должна пройти женщина", - рассказал источник.

Напомним, повторные выборы в Жогорку Кенеш КР по Первомайскому и Свердловскому одномандатным избирательным округам пройдут 27 февраля 2022 года.

По данным на 12 января, в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили уведомления от 23 кандидатов о намерении участвовать в повторных выборах.

В Свердловском избирательном округе № 29 в списке кандидатов четыре женщины: Гуля Алмамбетова, Назгуль Жолдошова, Ирина Карамушкина, Элнура Алканова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412266
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  