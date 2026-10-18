Деятельность Болтурука и Темирова признана экстремистской в Кыргызстане

Октябрьский районный суд Бишкека 12 октября признал экстремистскими информационные материалы оппозиционного медиапроекта "Шумкар", а также деятельность связанной с ним группы лиц, а именно: политблогера Сыргака Кенжебаева, эколога Самата Кушбека, политаналитика Айдара Раева и бывшего внешнего управляющего "Кумтором" Тенгиза Болтурука. На решение суда, опубликованное на сайте генеральной прокуратуры Кыргызстана, обратил внимание Азаттык.

Как пишет "Клооп", ранее все вышеперечисленные лица объединились в движение "Шумкар" и назвали себя, оппонентами президента Садыра Жапарова и действующей власти.

"Сами члены "Шумкара" не признаны экстремистами - только деятельность этого объединения и любой другой организации, в которой состоят Болтурук, Раев, Кушбек и Кенжебаев. То есть, потенциально, любую их деятельность, даже если это ИП по производству носков, Кыргызстан считает экстремистской", - уточняет издание.

Ранее кыргызские правоохранители задержали политблогера Сыргака Кенжебаева во Вьетнаме. Ему предъявлены обвинения в призывах к массовым беспорядкам и мошенничестве. Суд отправил его на месяц в СИЗО.

Помимо основателей движения "Шумкар", в список на сайте Генпрокуратуры также включены журналист-расследователь Болот Темиров и глава Kloop Media Ринат Тухватшин.

27 октября прошлого года Октябрьский районный суд Бишкека признал экстремистскими деятельность сооснователя "Клоопа" Рината Тухватшина и журналиста-расследователя Болота Темирова, а также материалы основанных ими изданий.