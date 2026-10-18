Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 97.70 - 98.70

Деятельность Болтурука и Темирова признана экстремистской в Кыргызстане

404  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Октябрьский районный суд Бишкека 12 октября признал экстремистскими информационные материалы оппозиционного медиапроекта "Шумкар", а также деятельность связанной с ним группы лиц, а именно: политблогера Сыргака Кенжебаева, эколога Самата Кушбека, политаналитика Айдара Раева и бывшего внешнего управляющего "Кумтором" Тенгиза Болтурука. На решение суда, опубликованное на сайте генеральной прокуратуры Кыргызстана, обратил внимание Азаттык.

Как пишет "Клооп", ранее все вышеперечисленные лица объединились в движение "Шумкар" и назвали себя, оппонентами президента Садыра Жапарова и действующей власти.

"Сами члены "Шумкара" не признаны экстремистами - только деятельность этого объединения и любой другой организации, в которой состоят Болтурук, Раев, Кушбек и Кенжебаев. То есть, потенциально, любую их деятельность, даже если это ИП по производству носков, Кыргызстан считает экстремистской", - уточняет издание.

Ранее кыргызские правоохранители задержали политблогера Сыргака Кенжебаева во Вьетнаме. Ему предъявлены обвинения в призывах к массовым беспорядкам и мошенничестве. Суд отправил его на месяц в СИЗО.

Помимо основателей движения "Шумкар", в список на сайте Генпрокуратуры также включены журналист-расследователь Болот Темиров и глава Kloop Media Ринат Тухватшин.

27 октября прошлого года Октябрьский районный суд Бишкека признал экстремистскими деятельность сооснователя "Клоопа" Рината Тухватшина и журналиста-расследователя Болота Темирова, а также материалы основанных ими изданий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462378
Теги:
суд, экстремизм, Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  