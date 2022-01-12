В КР из Таджикистана контрабандой пытались завезти две тонны лимонов

В Кыргызстане пограничники Лейлекского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД КР пресекли незаконный провоз грузов через границу. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сообщается, что 11 января 2022 г. в селе Жаштык Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР и сотрудники МВД обнаружили автомашину "Мерседес-Бенц Спринтер". Увидев пограничный наряд, водитель начал набирать скорость и удаляться, однако позже был остановлен на дороге, проходящей вдоль канала Кожобакырган.

Водитель бросил автомобиль и убежал в глубь территории Республики Таджикистан.

Во время досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил контрабандный груз – 2,5 тонны земляных удобрений "Аммофос" без соответствующих документов.

Водитель пытался незаконно вне пунктов пропуска провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан.

12 января 2022 г. в селе Максат Лейлекского района пограничный наряд Пограничной службы и сотрудники ГКНБ задержали автомашину "Мерседес-Бенц Спринтер" под управлением гражданина КР Н.С., 1986 г.р.

В ходе досмотра автомобиля был обнаружен контрабандный груз - 2 тонны лимонов.

Водитель также пытался провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан нелегальным путем.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов водитель и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.