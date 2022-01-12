Кыргызстанцы продолжают получать подарки от O!Store и Infinix

Акция O!Store и Infinix продолжается. Но только до конца января.

Всех участников акции ждут гарантированные презенты:

смартфоны Infinix; дорожные чемоданы; тёплые пледы; фирменные толстовки О!; наушники; USB-шнуры; пылесосы; телевизоры.

Как их получить?

1. Купите один из смартфонов Infinix в любом из магазинов O!Store;

2. Вытяните свой счастливый купон и заберите подарок.

А вот те самые счастливчики, которые уже получили свои подарки.

Акция действует в период с 6 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно. Подробная информация на сайте ostore.kg или по номеру 0705 007 000.

+20 ГБ интернета в подарок!

А ещё, заказав любой смартфон на сайте ostore.kg, вы получите дополнительный интернет-трафик бесплатно.

Если вы хотите купить смартфон в рассрочку, то можете выбрать удобный период рассчёта на 3, 6 или 9 месяцев. Без первоначального взноса и без процентов банка.

В O!Store есть подарки для всех.

Количество устройств ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.