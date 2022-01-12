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В Кыргызстане начинается четвертая волна COVID-19. Бишкек в красной зоне

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане по ежедневному мониторингу эпидемиологической ситуации за последние 12 дней наблюдается высокий рост заболеваемости, что говорит о начале четвертой волны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за последние три дня ежедневный прирост заболеваемости составил 30 процентов, в то же время в 60 процентах зарегистрированных случаев за последние дни заболеваемость протекает в легкой и бессимптомной форме.

"С момента регистрации первого случая коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике наблюдались три эпидемиологических подъема: первый подъем заболеваемости наблюдался в июле 2020 года, где зарегистрировано 1654 случаев в день, второй подъем в ноябре 2020 года с регистрацией 606 случаев за сутки. С апреля месяца 2021 года наблюдался третий подъем заболеваемости COVID-19 с пиком заболеваемости 1965 случаев", - говорится в сообщении Минздрава.

По состоянию на 12 января текущего года всего с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 186 878 случаев, из них лабораторно-подтвержденных 127 539 (68,2%), клинико-эпидемиологически подтвержденных 59 339 случаев (31,8%).

В разрезе регионов высокая заболеваемость отмечается в городе Бишкеке (89,9 на 100 тысяч населения), в городе Оше (29,1 на 100 тысяч населения), превышая республиканский показатель в 4,2 и 1,3 раз соответственно.

На 12 января, согласно матрице оценки риска, Кыргызская Республика находится в желтой зоне, а город Бишкек - в красной зоне, в связи с чем необходимо:

  1. увеличение охвата вакцинацией среди населения, в том числе бустерной дозой;
  2. усиление противоэпидемических мероприятий в местах общественного пользования (в особенности общественном транспорте, торговых центрах, местах общественного питания, игровых залах и.т.д.);
  3. введение и соблюдение ограничительных мер.


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URL: https://www.vb.kg/412273
Теги:
Минздрав, коронавирус, COVID-19, карантин
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