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В троллейбусах Бишкека пассажиров просят носить маски

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке из-за ухудшения эпидемиологической обстановки усилили проведение рейдов в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты Бишкекского троллейбусного управления проверяют как пассажиры и водители соблюдают масочный режим. Отмечается, что число нарушителей масочного режима возросло, с ними провели беседы о соблюдении санэпиднорм. На водителей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, составили протоколы.

В мэрии напоминают, масочный режим в общественном транспорте является обязательным.


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URL: https://www.vb.kg/412276
Теги:
Бишкек, коронавирус, маски
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