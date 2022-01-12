В троллейбусах Бишкека пассажиров просят носить маски

В Бишкеке из-за ухудшения эпидемиологической обстановки усилили проведение рейдов в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты Бишкекского троллейбусного управления проверяют как пассажиры и водители соблюдают масочный режим. Отмечается, что число нарушителей масочного режима возросло, с ними провели беседы о соблюдении санэпиднорм. На водителей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, составили протоколы.

В мэрии напоминают, масочный режим в общественном транспорте является обязательным.