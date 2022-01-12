Два символа январских событий в Казахстане

Если говорить о символах, появившихся в результате недавних событий в Казахстане, которые Акорда определяет, как атаку террористов, то одним из них стал Арман Джумагельдиев, известный под прозвищем "Дикий".

Дикий Арман – это символ нынешней казахской молодежи, даже, скажем, собирательный образ. Биография этого человека как пазл из кусочков, которые могли бы принадлежать разным людям: спортсмен, представитель криминального мира, активный пользователь социальных сетей, народный герой, помогающий людям в трудную минуту, просто отчаянный парень, который всеми правдами и неправдами хочет завоевать свое место под солнцем.

Его участие в акциях протеста в Казахстане закончилось плачевно. Он специально прилетел в Казахстан, чтобы поддержать митингующих, выступал, призывая остановить насилие, но был избит протестующими, а позже и задержан силовиками.

Такие как Арман Дикий и стали движущей силой казахского массового протеста. Понятно, что в числе людей, митинговавших в эти дни, были как обычные люди, желающие изменить судьбу своей страны, так и бандиты и радикалы, преследующие лишь преступные цели. В этом и есть правда нынешней казахской реальности.

Для кыргызов символом всего этого бардака в Казахстане стал незаконно задержанный казахскими силовиками Викрам Рузахунов.

Джазмена спасали всей нашей страной. И он тоже стал в своем роде спасителем. Он спас себя самооговором – если бы пианиста не показали по ТВ в ролике, где он рассказывал про то, что нанялся в протестанты за 200 долларов, то кто знает, какова была бы его дальнейшая судьба.

Рузахунов спас и казахов: от позора, который грозил жителям соседней страны из-за того, что силовики в РК стали искать виноватых среди иностранцев. А также Викрам Рузахунов спас и тех кыргызов, которые живут и работают в РК и работают. Он спас их от реальной угрозы уголовного преследования. Сейчас известно о десятках арестованных кыргызстанцев в Казахстане, однако благодаря прецеденту с Рузахуновым есть надежда, что их все же смогут защитить от беспредела и по каждому отдельному случаю будет отдельное разбирательство.

P.S.

Россияне, надо отметить, весьма цинично отнеслись к беде обоих наших народов. Примером тому можно считать выступление пресс-секретаря Путина – Дмитрия Пескова.

"Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алматы", - сказал он журналистам во вторник.

Понятно, что в огромной России, где пытать людей, видимо, считается обычным делом, инциденты вроде того, что произошел с Рузахуновым никого особо, не тревожат. Однако, как бы пафосно это ни звучало, в нашей маленькой стране, мы совершенно по-другому реагируем на несправедливость и беспредел в отношении наших соотечественников.