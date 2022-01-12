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В Кыргызстане правительство хочет отказаться от акцизных марок

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане правительство приняло решение о проведении пилотного проекта по цифровому администрированию акцизного налога. Соответствующее постановление принято кабинетом министров. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Документом предлагается внедрить механизм цифрового администрирования акцизного налога посредством нанесения на алкогольную и табачную продукцию средств идентификации.

"Успешные результаты пилотного проекта и последующий отказа от применения акцизных марок позволит производителям и импортерам маркируемой подакцизной продукции снизить операционные и финансовые расходы на приобретение и нанесение акцизных марок", - говорится в сообщении кабмина.

Указанное решение кабинета министров направлено на:

  1. апробирование механизма подтверждения уплаты акцизного налога в доход бюджета посредством нанесения на алкогольную и табачную продукции или их упаковку средства идентификации;
  2. подготовку технической инфраструктуры для внедрения цифрового акциза;
  3. создание благоприятных условий для субъектов предпринимательства, осуществляющих производство и/или импорт подакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.


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URL: https://www.vb.kg/412282
Теги:
налоги в Кыргызстане, акциз, кабмин
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