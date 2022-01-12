В Кыргызстане правительство хочет отказаться от акцизных марок

В Кыргызстане правительство приняло решение о проведении пилотного проекта по цифровому администрированию акцизного налога. Соответствующее постановление принято кабинетом министров. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Документом предлагается внедрить механизм цифрового администрирования акцизного налога посредством нанесения на алкогольную и табачную продукцию средств идентификации.

"Успешные результаты пилотного проекта и последующий отказа от применения акцизных марок позволит производителям и импортерам маркируемой подакцизной продукции снизить операционные и финансовые расходы на приобретение и нанесение акцизных марок", - говорится в сообщении кабмина.

Указанное решение кабинета министров направлено на: