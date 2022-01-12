Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо

Китай призывает США немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь к ответственности всех, кто санкционировал и непосредственно осуществлял пытки заключенных, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет РИА Новости.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо. БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих.

"На самом деле, созданные США секретные тюрьмы есть по всему миру, и тюрьма Гуантанамо - лишь верхушка айсберга. Американские "черные тюрьмы", такие, как Гуантанамо, являются постоянным напоминанием о преступлениях США в области прав человека", - заявил дипломат.

Он отметил, что "США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть Гуантанамо и секретные тюрьмы по всему миру, прекратить произвольные задержания, жестокое обращение с заключенными и другие зверства, принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим, а также привлечь к ответственности тех, кто санкционировал и совершал пытки".

Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.

Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.

В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений.