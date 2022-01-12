В КР обещают индустриальный парк Silk Way с объемом инвестиций $100 млн.

В Кыргызстане сегодня, 12 января, исполняющий обязанности министра инвестиций Нурадил Баясов посетил строящийся индустриальный парк Silk Way. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по инвестициям и развитию.
Представители компании Silk Way провели презентацию строящегося индустриального парка Silk Way. Инвестор информировал, что на первом этапе реализации проекта будет вложено более 50 миллионов долларов США. В последующем объем инвестиций составит 100 миллионов долларов.
Также сообщается, что индустриальный парк Silk Way будет занимать площадь в 70 га и обеспечит до 35 тысяч новых рабочих мест к 2023 году.
Представители компании Silk Way отметили, что основное направление будет специализироваться на текстильном, швейном и обувном производстве. На территории парка планируется строительство 112 профильных фабрик, где будут работать крупные предприятия, а также индивидуальные предприниматели.
Парк будет состоять из следующих секторов:
И.о. министра инвестиций Нурадил Баясов отметил, что предприятие в январе 2022 года включено в реестр инвестиционных проектов, которые получат таможенные льготы на ввоз соответствующего оборудования.
Также и.о. министра Баясов подчеркнул роль индустриального парка в развитии швейной продукции Кыргызстана, в частности в создании новых рабочих мест, планируемом открытии фабрик, отвечающих мировым стандартам и располагающих достаточными мощностями для реализации крупных заказов.
По итогам визита принято решение о дальнейшем сопровождении индустриального парка Silk Way на каждом этапе инвестиционного цикла, а также оказание содействия в расширении производственных мощностей.