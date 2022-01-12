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В КР обещают индустриальный парк Silk Way с объемом инвестиций $100 млн.

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 12 января, исполняющий обязанности министра инвестиций Нурадил Баясов посетил строящийся индустриальный парк Silk Way. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по инвестициям и развитию.

Представители компании Silk Way провели презентацию строящегося индустриального парка Silk Way. Инвестор информировал, что на первом этапе реализации проекта будет вложено более 50 миллионов долларов США. В последующем объем инвестиций составит 100 миллионов долларов.

Также сообщается, что индустриальный парк Silk Way будет занимать площадь в 70 га и обеспечит до 35 тысяч новых рабочих мест к 2023 году.

Представители компании Silk Way отметили, что основное направление будет специализироваться на текстильном, швейном и обувном производстве. На территории парка планируется строительство 112 профильных фабрик, где будут работать крупные предприятия, а также индивидуальные предприниматели.

Парк будет состоять из следующих секторов:

  1. промышленная зона
  2. центр логистики, таможенного контроля, маркетинга и менеджмента
  3. экспозиционный центр
  4. административно-хозяйственные, спортивно-оздоровительные, культурно-образовательные комплексы/

И.о. министра инвестиций Нурадил Баясов отметил, что предприятие в январе 2022 года включено в реестр инвестиционных проектов, которые получат таможенные льготы на ввоз соответствующего оборудования.

Также и.о. министра Баясов подчеркнул роль индустриального парка в развитии швейной продукции Кыргызстана, в частности в создании новых рабочих мест, планируемом открытии фабрик, отвечающих мировым стандартам и располагающих достаточными мощностями для реализации крупных заказов.

По итогам визита принято решение о дальнейшем сопровождении индустриального парка Silk Way на каждом этапе инвестиционного цикла, а также оказание содействия в расширении производственных мощностей.


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URL: https://www.vb.kg/412285
Теги:
инвестиции
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